Grosseto, donna di 32 anni uccisa a coltellate: fermato il marito

Una donna di 32 anni è stata uccisa stamani nella sua abitazione a Pescia Fiorentina, frazione del comune di Capalbio (Grosseto). Secondo quanto appreso il marito della vittima, 39 anni, di nazionalità romena come la moglie, si trova ora in stato di fermo all'ospedale: sarebbe stato lui a ferire a morte con un coltello la giovane donna intorno alle 6 di stamani. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Anche la vittima dell'omicidio era una cittadina romena, e insieme al marito viveva nella dependance di una villa di cui erano i custodi. L'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Da quanto si apprende, sarebbe stato il 39enne a telefonare per chiamare i soccorsi, spiegando che era avvenuta una lite. L'uomo è stato trasportato in ospedale per lievi ferite, e lì è scattato il fermo.

