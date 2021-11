Greta Beccaglia molestata in diretta, identificato il tifoso delle immagini: è un 45enne residente in provincia di Ancona. La giornalista presenta la denuncia

Sarebbe stato individuato dalla polizia il tifoso della Fiorentina che dopo la partita di Empoli (Firenze) del 27 novembre ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia mentre era in diretta per una trasmissione sportiva. Il commissariato di Empoli lo ha individuato incrociando le immagini riprese dalla stessa televisione con altre. Altri accertamenti sono in corso. Si tratta di un 45enne residente in provincia di Ancona e tifoso della Fiorentina.

APPROFONDIMENTI EMPOLI «Ma tornerò allo stadio» LA SCENA Video PROFILO Chi è PERSONE Foto IL CASO Giornalista molestata pesantemente dai tifosi INFORMAZIONE E VIOLENZA Ordine dei giornalisti: «Nuova normativa attenta» DISCRIMINAZIONI NEI MEDIA Nei giornali italiani il clima resta pesantemente sessista,... IL NUOVO FILM Naomi Watts: «Io, giornalista molestata, porto sullo... #METOO Il caso Weinstein della Francia, l'ex vice presidente Baupin... GENDER GAP Nella comunicazione alle donne solo ruoli di serie B, la...

Diletta Leotta: «Ci siamo stancate tutte: solidarietà alla giornalista sportiva molestata»

Greta Beccaglia: «Io molestata in diretta ho paura dell’indifferenza, ma tornerò allo stadio»

La denuncia

La denuncia da parte della giornalista è poi stata raccolta dal personale della questura di Firenze. La denuncia è stata presa a Firenze dopo vari contatti avuti dalla polizia con la giovane cronista, che vi ha ripercorso i fatti avvenuti a suo danno nella zona dello stadio dove c'è il deflusso dei tifosi della Fiorentina. Nei prossimi tempi potrebbe essere sentita come parte offesa.

Malagò: «Sono cose che feriscono»

«Abbiamo avuto l'opportunità di ribadire per l'ennesima volta che non se ne può veramente più. Il comportamento di un singolo non deve essere generalizzato, ma sono cose che feriscono soprattutto a poche ore dalla celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne», ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dei premi Coni-Ussi.