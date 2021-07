Mercoledì 28 Luglio 2021, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:38

Il Green Pass servirà anche per entrare nelle fabbriche e negli uffici? E se la risposta sarà si cosa succederà a chi non vorrà vaccinarsi? Alle due domande per ora non c'è una risposta chiara. Ma le cose stanno marciando in fretta. In Francia il passa sarà obbligatorio anche per i lavoratori di bar e ristoranti dal primo di agosto ma non è chiaro se chi ne sarà sprovvisto sarà licenziato o meno.

In Italia alcune aziende che operano nel settore agroalimentare stanno cominciando a porsi il problema. E' il caso della Sterilgarda, società del mantovano che sforna prodotti caseari e in particolare latte con 300 dipendenti.

Caso Sterilgarda, le reazioni

La società ieri ha diffuso un comunicato nel quale chiede ai lavoratori di vaccinarsi e sottolinea che chi non lo farà sarà spostato in aree dove non sarà possibile contagiarsi e se questo non sarà possibile sarà sospeso dallo stipendio fino alla ripresa del lavoro. Ecco il testo del comunicato: "A chi risulterà privo di green pass per la mancata sottoposizione all'iter vaccinale verranno attribuite mansioni diverse da quelle normalmente esercitate e tali da escludere rischi di contagio per contatti con altri dipendenti, con erogazione della relativa retribuzione - si legge nella comunicazione firmata dal presidente del consiglio d'amministrazione, Fernando Sarzi - Qualora la modifica della mansione non sia possibile o esponga altri dipendenti collaboratori alla medesima situazione di rischio, il lavoratore non verrà ammesso in azienda con sospensione della retribuzione sino alla ripresa dell'attività lavorativa".

La presa di posizione delleìa Sterilgarda ha suscitato una fortissima reazione sui social. Alla quale l'azienda ha replicato sottolineando di "non aver minacciato il licenziamento di nessuno" e che aprirà un confronto con i sindacati e il medico aziendale per mettere in pratica tutte le iniziative in grado di tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti.