Martedì 7 Dicembre 2021, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:25

«Attenzione al furto del Green pass, chi ha la stessa età e lo stesso sesso può facilmente utilizzare», spiega un investigatore. Il tallone d'Achille dei Green pass è uno: ristoratori, titolari di bar non chiedono il raffronto tra il documento d'identità e il risultato che restituisce l'app di verifica. Una condizione che permette lo scambio, il prestito del certificato verde. In pratica, questo è ciò che temono le forze dell'ordine, più che la vendita dei documenti contraffatti, c'è la diffusione di un altro fenomeno: l'affitto del Green Pass di chi si è vaccinato.

Green pass rubati, ecco cosa accade

Oppure il furto dello stesso certificato verde autentico, venduto sempre al No vax. Insomma il nuovo scenario è questo, più che la contraffazione. Tant'è che gli stessi hacker più che creare dal nulla i nuovi documenti lavorano su come rubarli dagli smartphone delle persone. Oppure allacciare rapporti con chi per motivi lavorativi può disporre dei dati sensibili di altre persone.

Green pass falsi o rubati, il trend del fenomeno in rete. Dark o clear web, ecco cosa succede: polizia in azione

Un esempio di questo nuovo fenomeno è emerso grazie all'indagine (di fine novembre) del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza diretta dal colonnello Gianluca Berruti. Le fiamme gialle coordinate dalla procura di Milano hanno individuato e perquisito diversi persone in Veneto, in Liguria, in Puglia e in Sicilia, amministratori degli account Telegram, che promettevano a numerosissimi “clienti” di fornire Green Pass autentici. I truffatori, avrebbero assicurato l’autenticità del certificato grazie a una presunta complicità di personale sanitario che forniva i preziosi documenti.

Green pass, furto di “chiavi” per generare certificati europei falsi

Le indagini hanno consentito di smascherare i membri dell’organizzazione criminale - i quali hanno immediatamente ammesso le proprie responsabilità - ricostruirne completamente la rete della clientela e sottoporre a sequestro i profitti illeciti in criptomoneta. Bitcoin ed Ethereum erano quelle preferite per il pagamento.