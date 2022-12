Compra un “gratta e vinci” da 5 euro e ne vince 500mila: caccia al fortunato a Lecce

E’ il sogno di tutti vincere alla lotteria una somma che risolva i problemi della vita. A volte succede. Ed è successo a Soleto (Lecce), nella tabaccheria di Francesca Perrone, “Tabacchi-Caffè-Il Barocco”, sulla circonvallazione interna.

Qui con un solo biglietto di un gratta e vinci "Numerissimi" da cinque euro è stata vinta la notevole somma di 500mila euro. Scoperta capace di far tremare le vene ed i polsi di chi si è trovato ricco da un momento ad un altro.

SuperEnalotto, caccia al vincitore da oltre 1 milione. E c'è chi si dichiara “ricco” nella ricevitoria sbagliata

Gratta e Vinci, mega vincita da due milioni a Vasto. La tabaccheria: «A noi basta un grazie»

La gioia della titolare

«Solitamente - dichiara la titolare della rivendita di tabacchi, Francesca Perrone - chi compra quel tipo di biglietti è gente particolare, giocatori sistematici, capaci di abbinare numeri coperti in due soluzioni che devono coincidere per decretare la vincita». La titolare racconta che la comunicazione della scoperta l’avrebbe trovata alla riapertura pomeridiana, alle ore 15.30. «Era contenuta in una busta con fotocopia del biglietto vincente», ricorda la Perrone. La domanda di chi potesse essere il vincitore, però, non trova risposta. «Posso solo immaginarlo», risponde, «ma non posso affermarlo con certezza, perciò, preferisco non fare nomi: immagino sia un cliente del luogo».