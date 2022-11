"Gratta" e vince 500mila euro con un biglietto da 10: il vincitore si inginocchia in tabaccheria a Brindisi

Gratta e vinci fortunato: investe 10 euro e ne vince 500mila. La dea bendata ha premiato un francavillese che ha comprato il suo biglietto nella tabaccheria gestita da Alessandro Palazzo e suo padre in via Di Vagno a Francavilla Fontana. Una vincita fantastica, epocale. Il fortunato, incredulo, è già tornato in tabaccheria e ha ringraziato i titolari, con la promessa di farsi rivedere più in là. Il suo nome, ovviamente, resta top secret ma di certo non ha vinto bazzecole: mezzo milione di euro può dare una bella aggiustata a una vita fatta di rincari, bollette e tanti altri problemi.

Il vincitore ha ringraziato la tabaccheria

Stando al racconto dei titolari della rivendita, non si è trattato nemmeno di un giocatore accanito: nessun vizio, insomma. È proprio la dea bendata, un bel colpo di fortuna che si è accanito al massimo su di lui. Dieci euro ben investiti neppure si fosse trattato di un’operazione in Borsa ben riuscita. Tutti contenti, soprattutto il fortunato vincitore che non credeva alle sue orecchie quando ha chiesto conferma della vincita ai gestori della rivenditoria. Quasi commosso, si è a un certo punto inginocchiato per dire semplicemente grazie.