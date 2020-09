Trova un gratta e vinci infilato nel finestrino, poi la sorpresa inaspettata

Una piccola sorpresa firmata da un benefattore sconosciuto e quasi certamente inconsapevole. È successo a Santa Maria al Bagno (Lecce) dove un uomo tornato alla sua auto ha trovato un gratta e vinci infilato nel finestrino. Dapprima ha pensato che si trattasse di un volantino pubblicitario, poi ha capito che semplicemente la sua auto era stata usata come cestino della carta.

Solo a uno sguardo più attento l'uomo si è reso conto che il gratta e vinci non era affatto perdente. Ed è subito andato a riscuotere la somma. Al ritorno ha voluto condividere la storia sui social per ringraziare il suo benefattore e spiegare che con quella elargizione questa sera andrà a cena con la sua futura moglie in un ristorante di Gallipoli. Morale della favola: non dare mai per scontato che una cosa scartata sia davvero da buttare.

