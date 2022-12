Pensionato gratta e vince 50mila euro a Salerno, ma due ragazzi gli rubano il biglietto. Poi il lieto fine

Un pensionato di Vibonati, piccolo comune della provincia di Salerno in Campania, ha scoperto di aver vinto 50mila euro al Gratta & Vinci. Subito dopo il 73enne si è accorto che il biglietto vincente gli era stato rubato da due giovani che avevano assistito alla vincita. Ma per fortuna questa storia ha avuto un lieto fine. L'uomo, infatti, è riuscito a rientrare in possesso del biglietto vincente grazie all'intervento dei carabinieri che hanno individuato i due ladri bloccati poco prima che si recassero in una ricevitoria di Padula per riscuotere la vincita.

Si tratta di due 21enni di Caselle in Pittari (Salerno) che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Denunciato per ricettazione anche un imprenditore di Montesano sulla Marcellana che avrebbe avuto l'incarico di riscuotere il biglietto, la cui liquidazione era stata nel frattempo bloccata dall'Agenzia dei Monopoli. Sospiro di sollievo per l'uomo alla notizia che il biglietto vincente era stato infine recuperato e poteva essere incassato dal fortunato - e finalmente rasserenato - vincitore.