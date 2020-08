Milano, la grata del marciapiede cede: donna precipita in un'autorimessa, è grave

Stava camminando tranquillamente su un marciapiede intorno al suo condominio quando, improvvisamente, una grata stradale ha ceduto facendola precipitare in un vano sottostante, pare un'autorimessa. È accaduto poco dopo le 10.30 a Novate Milanese (Milano), e ora la persona precipitata, una donna di 59 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale milanese di Niguarda. Il 118 l'ha soccorsa nel seminterrato, in via Baranzate, nei pressi del complesso condominiale dove abita e l'ha trasportata in codice rosso con un politrauma, con fratture e un trauma cranico.

