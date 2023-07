Maltempo, grandine eccezionale in Veneto e Lombardia. «Chicchi come palle da tennis». Alcuni feriti lievi, venti sino a 120 km/h

Comincia a cambiare il meteo e l'Italia si divide in due. Nel Settentrione le temperature si sono abbassate e si sono verificati temporali e forti grandinate nel Nordest. Al Sud, invece, il caldo è ancora protagonista.

Grandine in Veneto: danni alle auto e alle facciate delle case

La grandine si è abbatuta in Lombardia e nel Veneto. Si misurano chicchi di grandine delle dimensioni di palline da golf e localmente anche da tennis (sino a 10/12 cm di diametro). Si sono registrate raffiche di vento distruttive, un susseguirsi di tuoni e lampi e ingenti danni. Questi sono i risultati dei violenti temporali che dal tardo pomeriggio di ieri hanno colpito diversi comuni tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli.

Perché grandinate così violente

È il frutto dello scontro tra l'aria molto calda presente sull'Italia e in particolar modo nel Catino Padano e le infiltrazione più fresche atlantiche in quota che hanno iniziato a lambire il Nord, scrivono gli esperti 3bmeteo.it.

Da ieri (mercoledì 19 luglio, ndr) il tempo ha cominciato a cambiare: la pressione ha iniziato lentamente a cedere, influenzata da una una vasta area depressionaria posizionata sull'Europa settentrionale che tenderà a spingersi verso sud, determinando impulsi instabili, in particolare tra venerdì e sabato.

In Veneto sono attese ancora fasi di instabilità, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno dapprima le zone montane, poi anche la pianura fino a buona parte di sabato. È in corso un progressivo calo delle temperature, anche marcato nei valori massimi, fino a riportarsi nella norma del periodo.

Da domenica, invece, nuovo aumento della pressione con temperature in graduale ripresa.

Il Veneto è la regione più bersagliata dal maltempo di queste ore. Colpite le zone del prosecco e il Padovano: Treviso coinvolti i Comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. A Padova le aree di Campodarsego e Camposampiero e Stra nel Veneziano. Ci sono danni: sono andate distrutte numerose auto e strutture (segni anche sulle facciate delle abitazioni).

Nel padovano colpiti soprattutto i comuni di Camposampiero e Campodarsego ma chicchi grossi come noci sono caduti anche a Cittadella, Limena e San Giorgio in Bosco. A Pontevigodarzere si sono verificati danni a un distributore di benzina, mentre nel Veneziano nell'area di Stra e Vigonovo con alberi in mezzo alla strada che hanno bloccato la viabilità e carrozzerie delle auto devastate.