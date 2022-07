Grandine su Ascoli Piceno, chicchi «grandi come noci»: danneggiati palazzi e auto. Cosa sta succedendo

Le Marche sono state colpite oggi da una forte ondata di maltempo - con pioggia, vento e grandine - preannunciata dalla dalla Protezione civile regionale. Una violenta grandinata si è abbattuta su Ascoli Piceno: chicchi di grandine grandi come noci sono precipitati con grande violenza causando danni alle auto in sosta, alle coperture in vetro di alcune abitazioni e terrazzi e anche con il cedimento di alcune parti di impalcature di cantieri. In corso interventi dei vigili del fuoco e la conta dei danni, che si annunciano ingenti. Si teme per le coltivazioni.

#Grandine grossa ad Ascoli Piceno



By Meteo Abruzzo pic.twitter.com/3EHF3grMD7 — Kurosh1974 (@Kurosh_74) July 27, 2022

Maltempo Marche: cosa sta succedendo

Ad Ancona una trentina di persone è rimasta bloccata sulla spiaggia di Mezzavalle a Portonovo (raggiungibile con un sentiero molto ripido) sono dovuti intervenire i sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco per soccorrere i bagnanti che non riuscivano a risalire lungo il sentiero che porta alla strada provinciale del Conero reso scivoloso della pioggia. Si tratta di ragazzi, donne e uomini che dono stati prelevati dalla spiaggia con i gommoni del vigili del fuoco in 3 viaggi e trasportati al molo della spiaggia di Portonovo.