Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale Europea della Cultura 2025: l'annuncio fa gioire le due città

Gorizia e Nova Gorica sono state nominate Capitale Europea della Cultura 2025: lo annunciano fonti slovene insieme al Comune di Gorizia. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalle due città, che hanno seguito l'annuncio in diretta. Gli abitanti al confine tra Italia e Slovenia si sono radunati in piazza della Transalpina per festeggiare: tra le candidate c'erano anche Lubiana, Pirano e Ptuj.

APPROFONDIMENTI VENEZIA La perla di Venezia diventa patrimonio dell'Unesco: l'arte... ALIMENTAZIONE Mediterranean Cooking Congress, fra gamberetti e meduse le fonti di... VIAGGI La Scala dei Turchi, gioiello della Sicilia

La nomina a Capitale Europea della cultura è un titolo onorifico che viene attribuito ogni anno a due città appartenenti a due diversi Paesi comunitari. Un'iniziativa che si pone l'obiettivo di tutelare e promuovere la diversità e l'integrazione delle diverse anime della cultura europea: valorizzazione e cooperazione sono le parole d'ordine che animano il progetto. Infine, uno degli scopi è quello di generare un significativo indotto economico tra i Paesi coinvolti. Insieme con Gorizia e Nova Gorica, è stata scelta anche la città di Chemnitz, in Germania. Situata al confine con la Repubblica Ceca, Chemnitz è famosa per i duri combattimenti che l'hanno vista al centro della Seconda guerra mondiale.

Le colline del prosecco sono patrimonio dell'umanità dell'Unesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA