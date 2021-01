Scampia, ex attore di Gomorra arrestato per droga: Salvatore Abbruzzese interpretò "Totò" nel film di Garrone

Spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa i carabinieri di Napoli hanno arrestato in fragranza di reato un uomo che da tredicenne aveva recitato nel film di Matteo Garrone "Gomorra" del 2008. Salvatore Abbruzzese, 26 anni, incensurato, soprannominato Totò (il nome del ragazzino da lui interpretato in un episodio della pellicola) è stato preso dai militari subito dopo avere ceduto due dosi di sostanza stupefacente a altrettanti clienti, nella zona delle cosiddette Case dei Puffi.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, fratelli Bianchi: nuovo arresto per droga. Spedizioni punitive... LATINA Gomorra al Quarticciolo: tra gli arrestati anche una ventenne di... ROMA Roma, Fratelli Bianchi, nuovo arresto per droga: spedizioni punitive...

LEGGI ANCHE Roma, Fratelli Bianchi, nuovo arresto per droga: spedizioni punitive contro chi non pagava e consegne durante il lockdown

I carabinieri durante la perquisizione lo hanno trovato in possesso di kobret, eroina e cocaina. I suoi due clienti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Prima di Abbruzzese almeno quattro, tra gli attori non professionisti scelti da Garrone per interpretare i ruoli dei malavitosi nella pellicola tratta dal romanzo di Roberto Saviano, hanno avuto guai con la giustizia.

Ultimo aggiornamento: 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA