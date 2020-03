Monumenti illuminati di verde per San Patrizio, l'Irlanda rimanda al 2021 l’edizione italiana

Niente verde, niente San Patrizio, niente monumenti illuminati di verde. In segno vicinanza nei confronti dell’Italia e di rispetto del momento difficile che il Paese sta attraversando, Turismo Irlandese ha deciso di rimandare al 2021 l’edizione italiana del Global Greening: iniziativa che il 17 marzo, giorno di San Patrizio, patrono dell’Irlanda, vede in tutto il globo illuminare di verde numerosi siti e monumenti come gesto di amicizia verso l’Irlanda e gli irlandesi nel mondo. Comunicando la decisione di rimandare il momento di festa al prossimo anno, l'ente del turismo Irlandese ha voluto ringraziare tutte le realtà italiane che avevano deciso di aderire ufficialmente al Global Greening.



Sarebbero stati coinvolti siti quali la Torre di Pisa; la Colonna Traiana, Villa Spada e il Fontanone del Gianicolo a Roma; la Torre UniCredit a Milano; la statua di Joyce a Trieste; il Cisternino di Città di Livorno; Castel Thun in Val di Non; il Pozzo di San Patrizio a Orvieto; la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro e la Cascata di Isola del Liri. Anche in Irlanda si stanno prendendo precauzionalmente differenti provvedimenti ed è stato deciso di annullare la tradizionale Parata a Dublino in onore di San Patrizio, così come il Programma Culturale del St. Patrick’s Festival e numerosi altri eventi.

