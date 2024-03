Giusy Rizzo, l'influencer (ex candidata alle comunali Savona) indagata per un'evasione da 120 mila euro: «Probabilmente abbiamo sbagliato» Giuseppina Rizzotto, siciliana ma da tempo a Savona, è diventata nota nel 2021 quando si è candidata per il centrodestra alle elezioni comunali del comune ligure