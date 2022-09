Brindisi, spara e uccide l'ex compagna in strada mentre va a lavorare, poi si uccide: non accettava la fine della relazione

Uccisa mentre andava a lavorare. Così una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno, Vito Sussa, che poi si è ucciso impiccandosi nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna stava andando a lavorare in un'azienda tessile quando l'uomo l'ha raggiunta per ucciderla. La donna aveva due figli nati da una precedente relazione con un altro uomo. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli. Si tratta del 40° femminicidio in Italia dall'inizio del 2022, secondo il sito femminicidioitalia.info

A casa di Vito Sussa sarebbero stati ritrovati e sequestrati tre fucili e una pistola. Gli inquirenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna dell'azienda tessile nei pressi della quale è stata uccisa la donna mentre stava andando al lavoro. Alcune colleghe della vittima si sono sentite male dopo la scoperta dell'omicidio.

Il sindaco

«C'è tanto sgomento nella nostra comunità per quanto avvenuto. È tutto inaccettabile. Facciamo tanti convegni, tante iniziative, ed ancora purtroppo dobbiamo assistere a dei ragazzi poco più che 20enni privati della loro madre in maniera così dolorosa». È quanto dichiara all'Ansa il sindaco di Villa Castelli ( Brindisi) Giovanni Barletta. «Conoscevo personalmente la donna - prosegue il sindaco - mai avrei pensato che potesse accadere quanto avvenuto. Come amministrazione continueremo a dare sempre più valore ad iniziative che possano sensibilizzare sul tema». «Questo - conclude - è però il momento del silenzio. Siamo vicini alla famiglia ed ai due figli della donna».