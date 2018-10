Conte: «Guido Alpa? Conoscevo lui e gli altri membri della commissione»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premierè stato intervistato da "Le Iene" a proposito del concorso con cui nel 2002 diventò professore ordinario all'Università. A proposito della presenza di- amico e maestro di Conte - in quella commisione, il premier ha dichiarato scherzando: «Meglio tra amici che tra nemici»«Guardi che io conoscevo anche gli altri quattro professori che mi hanno esaminato - ha aggiunto Conte - se uno fa ricerca per anni è impossibile non incontrarsi ai convegni, non scrivere anche delle cose insieme». Secondo il curriculum del premier, dal 2002 Conte ha aperto con il Guido Alpa uno studio legale dedicandosi al diritto civile, al diritto societario e fallimentare. Il nodo è sempre quello stabilito dal Consiglio di Stato: un’eventuale collaborazione, anche non formalizzata, con degli interessi economici comuni farebbe scattare l’incompatibilità di Alpa come esaminatore di Conte. Il resto dell'intervista andrà in onda nella prossima puntata del programma di Italia 1.