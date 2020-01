Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 32 anni. La mamma: «Ti hanno rubato la vita»

Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 32 anni e a quattro anni dalla sua morte la famiglia ricercatore italiano rapito e poi trovato morto alla periferia del Cairo nel febbraio del 2016ancora lotta per la verità. Oggi la mamma Paola Deffendi scrive su Twitter: «#veritàegiustiziapergiulioregeni, sempre, anche oggi 15 gennaio, avresti compiuto 32 anni ma c'è chi ti ha rubato la vita!. Ci sono persone che non rispettano la vita degli altri...non rispettano i diritti umani...e tu lo sai molto bene, purtroppo. La mamma».

Intanto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha promesso, come già successo in passato, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte «pieno sostegno» per arrivare alla verità sull’uccisione di Regeni.