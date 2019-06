Ragazzo di 15 anni disperso in mare a Giulianova: sempre meno speranze di ritrovarlo in vita

Si affievoliscono le speranze di trovare in vita nel mare davanti a Giulianova (Teramo) il ragazzo di 14 anni che ieri, insieme a un coetaneo, si è allontanato in acqua su un materassino. Mentre l'amico è riuscito a tornare a riva, nonostante il mare forza 3, di lui si sono perse le tracce nel pomeriggio.

Un elicottero della Guardia costiera ha perlustrato la zona fino a sera. Impegnate nelle ricerche durante la notte motovedette della Capitaneria di Porto, insieme a Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, personale dei soccorsi speciali Smts-Opsa della Croce Rossa, con moto d'acqua e gommoni. In azione i sommozzatori dei Vigili del Fuoco arrivati da Ancona e Roseto degli Abruzzi (Teramo). Le operazioni sono coordinate dalla Direzione Marittima di Pescara. Più tardi è previsto che si alzi in volo da Pescara l'elicottero dei Vigili del Fuoco. La Guardia costiera di Giulianova ha avviato indagini per verificare quando sia stato dato l'allarme e perché i ragazzi si siano avventurati in mare nonostante le condizioni proibitive.

