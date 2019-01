Pisapia, ladri in casa: maxi-furto da 300.000 euro tra orologi e gioielli

Ladri in casa di Giuliano Pisapia: nel week end l'ex sindaco di Milano si è visto derubato di orologi e gioielli per 300mila euro. I malviventi, trovando l'allarme non inserito, hanno forzato la cassaforte e sono scappati con il bottino. Al momento Pisapia e sua moglie non erano in casa e si sono trovati davanti alla brutta sorpresa soltanto la domenica pomeriggio al rientro.

Mastella, raid nella villa del sindaco: colpo grosso di cinque banditi incappucciati

Sempre nel week end e sempre a Milano i ladri hanno "visitato" anche casa di Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De Andrè: una vicina ha però allertato il 112 e i malviventi sono scappati in tutta fretta mentre arrivavano i carabinieri. In corso le indagini attraverso le immagini della telecamere di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 10:40

