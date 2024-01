Giulia Tramontano, la sorella Chiara: «Ergastolo per Impagnatiello, essere inumano»

«Chiediamo giustizia, l'ergastolo per l'essere inumano che ci ha privato di una sorella, una figlia, un'amica, un nipote ed una grande donna. Le famiglie che vivono l'ergastolo del dolore hanno diritto a giustizia e pena esemplare». Lo scrive sui social, ad una settimana dall'inizio del processo in Corte d'Assise a Milano per Alessandro Impagnatiello, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, la 29enne incinta al settimo mese uccisa dall'ex fidanzato con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago, nel Milanese, lo scorso 27 maggio.

Gino Cecchettin torna al lavoro, l'annuncio social: «Ho il cuore pesante ma una nuova determinazione»

Giulia Tramontano, l'appello della sorella

Chiara Tramontano, proprio in vista del processo, chiede di condividere sui social il suo appello «per gridare giustizia per mia sorella e mio nipote, barbaramente uccisi».

I genitori «sono ergastolani del dolore di fronte alla foto della figlia impressa su un pezzo di marmo».

IL PROCESSO

Intanto, davanti alla Corte la difesa dell'ex barman 30enne potrebbe puntare su una richiesta di perizia psichiatrica. Una delle possibilità per la difesa del giovane teoricamente è anche quella di far acquisire tutti gli atti, rinunciando a sentire i testi in aula, in una sorta di abbreviato di fatto. Impagnatiello è finito a processo dopo la richiesta di rito immediato avanzata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. È accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione (avrebbe fatto anche ingerire alla fidanzata veleno per topi per mesi), crudeltà, futili motivi e rapporto di convivenza. È anche imputato per interruzione di gravidanza non consensuale e per occultamento del cadavere.