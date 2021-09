Giulia Segato morta in un incidente stradale a Venezia, aveva 29 anni

Venerdì 24 Settembre 2021, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 14:10

Incidente mortale questa notte verso la mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Barbariga incrocio con Via Cavour a Fiesso d’Artico (Venezia) per un incidente stradale tra due auto: la vittima è Giulia Segato, di 29 anni. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Lancia Y la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ne ha dovuto costatare la morte.

Emanuele Lenzoni, il pm sul centauro ucciso sulla Tiburtina: schiacciato dal pullman. Nuove accuse all’autista

Incidente in vespa a Milano, morto Edoardo Sbianchi: si era trasferito da Roma per laurearsi

Illeso l’autista dell’altra auto, assistito dai sanitari. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico e ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Giulia Segato era un'appassionata di moto, in particolare di Harley Davidson come si evince dal suo profilo Facebook.