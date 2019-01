Il ministro Giulia Grillo: «Bambini e giovani, fate il vaccino anti-meningite anche se non è obbligatorio»

«Invito i giovani adolescenti, oltre che i bambini, a fare il vaccino anti-meningite anche se non è obbligatorio». È l'appello lanciato dal ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo il caso del ragazzo ricoverato a Roma per meningite e che lo scorso 25 gennaio aveva partecipato al convegno sulla Shoah alla Camera dei deputati. «Questa - ha ricordato il ministro a margine della presentazione del Rapporto Ristorazione 2018 della Fipe - può essere anche una malattia con esito fatale ed è altamente contagiosa, quindi bisogna anche essere molto attenti alla gestione dell'ammalato». La questione, ha concluso, «mi preoccupa, perchè si tratta di una malattia molto insidiosa. So comunque che il giovane è in buone condizioni, anche se ancora non è noto di quale ceppo batterico si tratti». © RIPRODUZIONE RISERVATA