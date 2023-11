Giulia Cecchettin, spostati i funerali: non saranno sabato, la data sarà decisa dal papà

Per Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin (per cui oggi è previsto un incontro con i genotori), sarà difficile in questa fase del procedimento, ancora in indagini, ottenere che venga disposta una perizia psichiatrica per accertare l'eventuale incapacità, anche parziale, di intendere e volere al momento dei fatti. Allo stato nessuna istanza sul punto è stata depositata dalla difesa al gip.

Filippo Turetta e il nome di Giulia mai pronunciato: «Sono affranto, devo capire come è successo». In carcere tra libri e oggi l'incontro con i genitori

Da quanto si è saputo, nel caso di Turetta, nel quale agli atti non ci sono diagnosi pregresse di problemi mentali e anche sulla base delle prime valutazioni psicologiche e psichiatriche in carcere, è improbabile che un'istanza di perizia possa essere accolta in questa fase.