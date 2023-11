Giulia Cecchettin, il video dell'aggressione: calci mentre era a terra e urlava. Mandato di arresto europeo per Filippo: «Tentato omicidio»

di Gianluca Amadori

«Gli elementi che abbiamo raccolto dicono che c'è stata un'aggressione. Abbiamo un video che riprende l'aggressione: è sulla base di questo video e delle tracce di sangue rinvenute a Fossò che abbiamo deciso di iscrivere il nome del ragazzo sul registro degli indagati». È stato il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, nella tarda mattinata di ieri, dopo aver diffuso un comunicato stampa, a fornire la rilevante novità sulle indagini relative alla scomparsa di Giulia Cecchettin, di Vigonovo, e dell'ex fidanzato Filippo Turetta, di Torreglia, entrambi ventiduenni, di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. Per il giovane c'è anche un mandato d'arresto europeo: il Mae è stato firmato dalla Procura di Venezia in base agli esiti delle ricerche. Cherchi non ha voluto entrare nei dettagli delle modalità dell'aggressione («Non ho visto il video») ma ha spiegato che nel piazzale in via Quinta Strada, a Fossò, oltre a tracce di sangue sono stati rinvenuti capelli e un pezzo di scotch: reperti sui quali il pm che coordina le indagini, Andrea Petroni, disporrà la prossima settimana una perizia per accertare a chi appartengano. Se lo scotch sia stato utilizzato, e con quale finalità, ancora nessuno è in grado di dirlo.

LE INDAGINI

L'APPELLO

L'iscrizione di Filippo sul registro degli indagati, con l'ipotesi di tentato omicidio, servirà anche ad offrire le necessarie garanzie alla difesa, che potrà partecipare alla perizia, ha precisato il procuratore. Al ragazzo è stato nominato un legale d'ufficio, l'avvocato Emanuele Compagno.Fino a ieri non era emerso alcun riferimento ad atti di(a parte un litigio tra i due a cui aveva assistito un residente), anche se dopo così tanti giorni di silenzio erano in pochi a credere che Giulia si fosse allontanata volontariamente assieme all'ex fidanzato. Ora le immagini di quel video che ritraggonoGli investigatori non azzardano ipotesi su quanto sia accaduto dopo l'aggressione avvenuta sabato a Fossò. Nessuno si sbilancia: «Cerchiamo di fare le cose per bene, ci basiamo sugli elementi raccolti. L'urgenza è di trovare i due ragazzi», precisa il procuratore, non nascondendo la forte tensione di questi giorni, dovuta anche alla pressione dei mezzi d'informazione che, a livello nazionale, stanno dedicando al caso. Facendo il punto sulle ricerche, Cherchi ha indicato nella giornata di domenica l'ultimo rilevamento della vettura di Filippo, ad Ospitale di Cortina, grazie alle immagini di alcune telecamere: «Le operazioni sono concentrate principalmente nelle province di Venezia, Treviso, Pordenone e Belluno. In Austria? Non sono sicuro». A Lienz risulterebbe un avvistamento risalente a mercoledì, sul quale si stanno cercando riscontri.

«Se i due ragazzi sono assieme, facciano avere loro notizie - è l'appello lanciato dal procuratore di Venezia - Se Filippo è da solo si faccia sentire, spieghi cos'è successo: potrebbe essere utile anche a lui».

Ieri, alla ricerca di elementi utili alle indagini, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dove lo studente ventiduenne abita con i genitori, alla presenza dell'avvocato Compagno, sequestrando materiale che ora dovrà essere analizzato: la speranza è quella di trovare qualche spunto in grado di offrire spiegazioni alla scomparsa, ma anche di indicare un luogo nel quale il ragazzo potrebbe essersi diretto.

Finora gli investigatori non hanno raccolto alcuna indicazione relativa ad amici o conoscenti dai quali Filippo potrebbe essersi recato, ha puntualizzato Cherchi. I cellulari dei due ragazzi non emettono alcun segnale da domenica e dunque gli inquirenti confidano in un colpo di fortuna: un posto di blocco o la segnalazione di qualche cittadino che consentano di porre fine all'angosciante attesa di troppi giorni.