Giulia Cecchettin, targa system: cos'è il sistema grazie a cui è stato trovato il corpo seguendo le tracce dalla Fiat Punto nera di Filippo Turetta

Targa System. È questa la chiave di volta che ha indirizzato le ricerche che hanno portato al rinvenimento del cadavere di Giulia Cecchettin. Ricerche che erano riprese oggi nella zona del lago di Barcis non su un input specifici, ma seguendo la procedura di controlli, anche dopo esiti inizialmente negativi, seguita dagli investigatori.

Giulia Cecchettin come è morta? Colpita e caricata in auto, poi il corpo gettato nel lago di Barcis. Le ipotesi degli inquirenti

La zona di Barcis si trova infatti lungo la direttrice che avrebbe seguito nella fuga -tracciata dai varchi elettronici - la Fiat Punto nera di Filippo Turetta con la Fiat Punto nera.

Targa System, cos'è

Tecnicamente il sistema utilizzato si chiama, appunto, targa system. È l'ultimo ritrovato del mondo dei telelaser.

Come funziona? Un sistema semplice, implementato in diversi territori per aumentare la sicurezza stradale. Che - in linea di principio - grazie alla lettura della targa verifica la regolarità dell'assicurazione, della revisione e del veicolo. E può quindi adiuvare - ove le forze dell'ordine lo ritengano necessario - il controllo del territorio.

Come funziona

Si tratta di un sistema certificato di software e telecamere di lettura targhe per il controllo stradale, risultato di uno studio congiunto con le forze di Polizia, di cui costituisce un valido supporto nel rilevare importanti infrazioni. Un software aperto e personalizzabile installabile sia su server all’interno del comando di Polizia sia su auto di servizio.

Come spiega sul portale ufficiale «all’apparenza una comune telecamera, in realtà il sistema è in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione».

Cosa può scoprire

Permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini.

Tramite un normale sistema di videosorveglianza fissa (o su veicoli in movimento), Targa System può leggere tutte le targhe delle auto che passano in un determinato tratto di strada. Una volta scansionata la sequenza di lettere e codici, invia le informazioni ad un server che, collegato con il Ministero dei Trasporti, verifica se:

il mezzo è rubato o è nella blacklist della Polizia;

se la revisione è regolare;

se c'è la regolare copertura assicurativa.

Una volta confermato che il veicolo è "fuori legge", viene mandata una notifica agli agenti più vicini che potranno intervenire bloccando l'automobilista.

Funziona di notte? E con la pioggia? Assolutamente sì: le immagini vengono recuperate al massimo della loro nitidezza e a colori. In questo modo non vengono dispersi dati e la verifica può partire senza nessun problema. Tempo di azione? 3 secondi.