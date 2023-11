Giulia Cecchettin, papà Gino pubblica l'ultima chat con la figlia nella notte: «Ti voglio bene»

Dopo la fiaccolata silenziosa che ha sfilato per le strade di Vigonovo per onorare Giulia Cecchettin, papà Gino, che è stato in testa al corteo insieme alla figlia Elena e alla famiglia della 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è tornato a casa e ha voluto condividere sui social un tenero messaggio scambiato in chat con la ragazza, forse uno degli ultimi prima della morte. Poche parole, senza nessun contenuto specifico, ma che lasciano intuire quello che più mancherà a tutti loro: la quotidianità.

La chat con Giulia

«Spero di non averti svegliato, sono andata a prendere l'autobus per fare colazione con i miei amici», scrive Giulia, che conclude il messaggio con un "Ti voglio bene".

Papà Gino risponde: «Grazie amore, anche io, tanto». Poche battute, uno scambio forse quotidiano tra padre e figlia legati da un rapporto profondo, e che tratteggiano un riitratto di Giulia, una ragazza premurosa e affettuosa.

I commenti

Centinaia le reazioni tra i commenti, tutte schierate dalla parte di papà Gino, «il papà di tutti noi», un uomo che sin dall'inizio della storia per la quale si sperava in un finale diverso ha mostrato grande dignità e contegno. Dal messaggio di vicinanza alla famiglia di Filippo Turetta fino alla promessa di continuare ad andare avanti per i suoi figli, tutti e tre. Insieme a Elena e Davide ha promesso di impegnarsi affinché nessuna altra ragazza debba subire il destino toccato a Giulia.