Giulia Cecchettin scomparsa, ricerche in Friuli: la Fiat Punto nera e la foresta, tutte le piste

Sono riprese stamani le ricerche, da parte dei carabinieri, anche in Friuli Venezia Giulia, di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera, dopo essere stata vista per l'ultima volta in provincia di Padova in compagnia dell'ex fidanzato, anch'egli irreperibile.

