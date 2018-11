Giornalisti in piazza. Agcom: attacchi alla stampa ledono la libertà

Basta attacchi ai giornalisti. Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non sono soltanto l'assalto ad una categoria di professionisti, ma rappresentano anche e soprattutto il tentativo di scardinare l'articolo 21 della Costituzione e i valori fondamentali della democrazia italiana

. La Federazione nazionale della stampa promuove oggi "il flashmob #giùlemanidall'informazione, aperto non soltanto ai giornalisti, ma anche a cittadini e associazioni che considerano l'informazione un bene essenziale per la democrazia. All'iniziativa aderisce anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Ritrovarsi in piazza contemporaneamente - spiega Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione della stampa - significa respingere tutti insieme attacchi volgari e inaccettabili contro l'informazione e i giornalisti. Ormai non si tratta più di episodi isolati, ma di azioni mirate a screditare una categoria di professionisti con lo scopo di disorientare l'opinione pubblica. Una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che teorizza il superamento del Parlamento e della democrazia liberale ha messo nel mirino i giornalisti e gli editori perché per realizzare questo progetto bisogna togliere di mezzo tutti gli organismi intermedi e impedire ai cittadini di conoscere. Soltanto un'informazione debole, docile o assente può consentire alla disinformazione di massa, veicolata attraverso gli algoritmi e le piattaforme digitali, di prendere il sopravvento e di manipolare il consenso e le coscienze dei cittadini. È un disegno al quale bisogna opporsi con forza

.



L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sottolinea «l'esigenza di un'informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle persone, del ruolo delle forze politiche e dell'autonomia professionale dei giornalisti. Segnala pertanto - spiega una nota - che ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica».



«L'articolo 21 della Costituzione è importante, la professione dei giornalisti è fondamentale in tutti i sensi per la nostra società». Così il ministro all'Istruzione Marco Bussetti oggi a Genova ha risposto a chi gli chiedeva dei recenti insulti di alcuni esponenti del governo nei confronti della categoria dei giornalisti.



«Coerenza vorrebbe che per dimostrare la loro verginità tutti i giornalisti eletti col 5 Stelle si dimettessero», scrive su Facebook la senatrice M5S, Elena Fattori.

Ultimo aggiornamento: 13:51

