Giudice in pensione si è tolto la vita con un colpo di pistola a Lecce

Angelo Pieroni, giudice in pensione, si è tolto la vita con un colpo di pistola. La tragedia è stata scoperta questa mattina poco dopo le 9 dai parenti, nella casa di viale Della Libertà, a Lecce. Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e della Scientifica, la salma é stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi per essere sottoposta alla visita di controllo del medico legale Alberto Tortorella. Un gesto che al momento non trova spiegazioni visto che l'uomo era conosciuto come una persona solare e che amava la vita. Appassionato di mare, viaggi, natura e cultura.

Disabile si uccide sparandosi davanti all'Agenzia delle Entrate

Presta l'auto senza assicurazione all'amica che fa un incidente e la lascia piena di debiti: 39enne si uccide



Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA