Giovanni Rana, la condanna al figlio scatena i social: «Siamo tutti finocchi»

C'è chi semplicemente rilancia la notizia, chi parla già di orientare i propri consumi altrove e chi mette in guardia da simili propositi pensando ai lavoratori. Il mondo dei social si scatena alla notizia che ha coinvolto il gruppo Rana: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Pastificio e a causa della «condotta vessatoria» attuata dall'ad Gian Luca, figlio del presidente Giovanni, l'azienda dovrà risarcire il suo ex dipendente chiamato «finocchio». Tra le prime ad intervenire le associazioni gay. Arcigay rilancia la sentenza.Un post rilanciato e ripreso dalle associazioni gay sui territori. Numerosi i commenti in rete. «Sapete come si è difeso il figlio di Giovanni Rana? Erano solo appellativi scherzosi. Come se sentirsi continuamente dire da un proprio superiore “Sei un finocchio” sia uno scherzo», twitta Fabio. Giulio scrive «siamo tutti finocchi».E commenta Elena: «Basta nascondersi dietro l'ironia per non assumersi la responsabilità di quello che si dice».