Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, incidenti in aumento. Un vademecum anti infortuni

Istituita nel 2003, la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro compie trent'anni e cade il giorno dell'anniversario della promulgazione da parte dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Per comprendere l'attualità di questo tema basta dare uno sguardo ai dati diffusi dall'INAIL: gli infortuni denunciati nel 2022 sono stati quasi 700mila, un aumento di oltre il 25% rispetto al 2021. Le morti, in calo se comparate all'anno precedente, raggiungono comunque numeri scioccanti: 1.090 nel 2022, 1.221 nel 2021, 1.270 nel 2020. Sulla scia di questi dati allarmanti, lo Studio legale de Berardinis Mozzi, specializzato in diritto del lavoro, ha scelto di rivolgersi alle aziende offrendo un cadeau, un vademecum snello e concreto sul ruolo che la formazione riveste nella prevenzione concreta degli infortuni. Il progetto è realizzato in collaborazione con lo Studio di comunicazione The Skill e mette al centro la consapevolezza dell'importanza delle norme che, precisano i professionisti della law firm, "ci salvano la vita". Una comunicazione semplice e diretta che unisce un linguaggio chiaro a un aspetto grafico da fumetto, utile a catturare la necessaria attenzione del lettore. La corretta formazione, obbligatoria per le aziende con il dlgs. 81/2008, è imprescindibile per una concreta prevenzione degli infortuni, che inizia proprio con l'educazione su temi come rischio, prevenzione, protezione, controllo e vigilanza. I contenuti saranno veicolati con un pieghevole informativo e tramite i social network e i canali web dello studio de Berardinis Mozzi, coinvolgendo stakeholder e partner trasversali nello scenario imprenditoriale del Paese. Il messaggio che si vuole trasmettere in questa giornata dedicata è che la formazione su sicurezza e salute sul lavoro va svolta in piena consapevolezza della sua utilità e del fatto che solo un corretto svolgimento della stessa previene quei danni che, dipendenti e datori di lavoro, si augurano.