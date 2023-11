Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2023, le iniziative a Roma

Lunedì 13 Novembre 2023, 14:45

Per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di Roma ha annunciato una serie di iniziative rivolte ai più giovani. Le attività, programmate per il 18 e 19 novembre, sono promosse dalla Sovrintendenza Capitolina e mirano a offrire ai bambini e agli adolescenti un'esperienza coinvolgente e informativa. L'iniziativa si concentrerà su appuntamenti nei musei e sul territorio, con l'obiettivo non solo di rendere divertente la conoscenza del patrimonio civico della città, ma anche di promuovere la consapevolezza sui diritti fondamentali di tutte le persone in età minorile. Questa celebrazione assume un significato particolare, poiché cerca di coniugare l'aspetto educativo e ludico per sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate ai loro diritti. La Sovrintendenza Capitolina auspica che queste iniziative contribuiscano a formare cittadini consapevoli e partecipi fin dalla giovane età, promuovendo un legame più profondo con la storia e la cultura della propria comunità.

Il programma della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Roma

Sabato 18 novembre

Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina, Largo di Porta San Pancrazio

Ore 10.30, 24 persone (8 minori + accompagnatori) dagli 8 agli 11 anni

I Tamburini della Repubblica. Giovani e giovanissimi alla difesa di Roma nel '49

Quando la Storia chiama, anche i giovanissimi rispondono! Con la forza e il coraggio dei loro anni e con la voglia di cambiare il mondo, andando al cuore delle cose con slancio, intrepidezza... e un pizzico di incoscienza. Perché partecipare è un desiderio e un diritto di tutti i bambini.

A cura di Mara Minasi e delle Volontarie del Servizio Civile Universale

Area archeologica di Settecamini, Via Casal Bianco 192

Ore 11.00, 30 persone

La cucina nell'antica Roma. Sperimentiamo insieme con i sensi

Far conoscere ai bambini e ai ragazzi un territorio che racconta la storia del loro passato, facendo loro sperimentare con tatto e olfatto alcuni degli ingredienti di un pasto romano.

A cura di Francesca Romana Cappa e Associazione Quattro Sassi

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

Museo del Teatro Argentina, largo di torre Argentina 52

Ore 11.00, 20 persone (minori + accompagnatori) dai 6 ai 16 anni

Vivere il museo

Un’attività destinata ai visitatori più giovani che avranno la possibilità di partecipare attivamente alla vita del più piccolo museo della Sovrintendenza Capitolina.

A cura di Vanessa Ascenzi

Museo di Roma, piazza S. Pantaleo 10

Ore 16.00, 15 pax (minori+ accompagnatori) dagli 8 anni in su

A parole mie

Aspettando la Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il museo svela le sue stanze a tutti i curiosi. Perché l’età davanti all’Arte non conta e i nostri piccoli visitatori saranno i veri protagonisti del racconto.

A cura di Alessandra Cicogna, Maurizio Ficari

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

Domenica 19 novembre

Museo di Casal de’ Pazzi, via E. Galbani 6



Ore 10-12 (unico turno: 1 ora di visita+1 ora di attività laboratoriale), 45 persone (minori + accompagnatori) dai 3 anni in su

Piccoli raccoglitori del Paleolitico…In azione nel giardino del Museo!

Un’esperienza collaborativa di raccolta di frutti ed essenze compatibili con il Pleistocene, per conoscere e apprezzare alcune fonti di sostentamento sostenibili della Preistoria immergendosi nella natura del giardino del Museo.

Attività a cura di Letizia Silvestri, Paola Tuccinardi, Gian Luca Zanzi con le volontarie del Servizio Civile Universale 2023/24

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

Musei Capitolini, piazza del Campidoglio

Ore 10.30, 25 persone (minori + accompagnatori) dagli 8 agli 11 anni

Adesso tocca a voi! I bambini ci parlano di arte

Un’occasione per i più piccoli per osservare con attenzione alcune opere d’arte e comprenderle parlandone insieme e con la mediazione del curatore museale. Un modo per ricordare nella Giornata a loro dedicata il diritto dei bambini a essere ascoltati.

A cura di Claudia Ferro e Isabella Serafini

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18

Ore 11.00, 25 persone (minori + accompagnatori) dai 6 anni in su

I Romani giocano al Museo delle Mura

La giornata dedicata ai bambini ma anche agli adulti offre laboratori didattici per un evento a diversi livelli di “informazione e conoscenza culturale”.

A cura di Francesca Romana Cappa e dell'Associazione Civiltà Romana

Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta angolo via Tomacelli

Ore 11.00, 25 persone (10 minori + accompagnatori) dai 6 ai 12 anni

All’Ara Pacis la natura si colora

Il Museo dell'Ara Pacis invita famiglie e bambini a un incontro pensato per divertirsi insieme alla scoperta delle tante storie che il monumento racconta.

A cura di Lucia Spagnuolo, Anna Rita D’Andrea e le volontarie del Servizio Civile Universale

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni