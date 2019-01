Ilaria Alpi, il comune di Livorno le dedica un parco

In memoria della giornalista Ilaria Alpi sarà dedicato il parco pubblico di fronte alla caserma dei paracadutisti Vannucci di Livorno. Lo ha deciso la giunta del sindaco Filippo Nogarin che ha approvato l'intitolazione di sette aree verdi comunali a donne passate alla storia per il loro valore civile, sociale o professionale, dando seguito all'indirizzo di una mozione votata all'unanimità dalla Commissione pari opportunità (e al percorso analogo promosso dalla Consigliera di parità della Provincia di Livorno Cristina Cerrai) sulla riduzione dello squilibrio attuale della toponomastica cittadina. Il 94% delle strade, vie e piazze di Livorno, intitolate a persone - si spiega dal Comune - è infatti dedicato a uomini.





LE NUOVE ATTRIBUZIONI

Tre delle nuove attribuzioni saranno decise dagli studenti delle scuole Carducci, mentre la giunta ha già stabilito di intitolare oltre al parco in memoria di Alpi, all'attivista Lgtb Sylvia Rivera l'area verde in piazza del Luogo Pio e alle storiche direttrici d'orchestra livornesi, Irene Morburgo e Palmira Orso, i due spazi alberati di piazza Magenta. Per le altre tre donne illustri indicate nell'atto di giunta - la martire del libero pensiero Ipazia di Alessandria, le pittrici Frida Kahlo e Artemisia Gentileschi - i ragazzi delle scuole Carducci, promotori del progetto sulla tassonomia femminile, dovranno decidere la relativa intitolazione scegliendo tra tre aree verdi indicate dall'amministrazione.

