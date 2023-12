Gino Cecchettin insultato sui social, il suo avvocato replica: «Adesso basta, già presentate due querele»

Gino Cecchettin nel mirino degli haters. «Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pasce quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare». Stefano Tigani è l’avvocato del papà di Giulia, uccisa da Filippo Turetta l’11 novembre. Il legale in questi giorni ha presentato due querele per diffamazione per post apparsi sui social network, da Facebook a TikTok.

Gino Cecchettin e i social, cosa è successo

«A seguito di numerose segnalazioni giunteci da molti cittadini e apprese anche direttamente, il signor Gino Cecchettin, mio tramite, comunica che ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei propri confronti e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge», scrive l'avvocato.

Filippo Turetta, il pm interrogherà lo psicologo che lo seguiva: vuole capire quali fossero le condizioni del ragazzo dopo i primi incontri

«È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che questa famiglia sta vivendo - sottolinea - ed è pertanto doveroso, per il signor Cecchettin, assumere ogni iniziativa conseguente».

Intanto stasera sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback. Cecchettin sarà ospite del programma a pochi giorni dal funerale della figlia Giulia, che si è tenuto lo scorso 5 dicembre a Padova davanti a una folla di migliaia di persone.