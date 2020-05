Gilet arancioni, proteste in piazza: «No all'Europa, torniamo alla lira»

Qualche centinaio di persone si sono radunate stamani in Piazza Duomo a Milano per una manifestazione dei «gilet arancioni», un movimento di protesta che chiede, tra l'altro, il ritorno alla «lira italica» e un «governo votato dal popolo». Nel corso della manifestazione la maggioranza dei partecipanti non ha rispettato le distanze di sicurezza per l'emergenza Covid e si sono verificati di fatto alcuni assembramenti anche attorno ai rappresentanti del movimento che parlavano al microfono, dopo aver steso striscioni a terra. Alcuni dei partecipanti della manifestazione a Milano tenevano anche le mascherine abbassate mentre urlavano cori di protesta.



Roma. Manifestazioni anche a Roma. Alcune decine di manifestanti si sono riuniti questa mattina a piazza del Popolo per contestare le politiche monetarie europee. In piazza, tra gli altri, gli aderenti a Vox Italia e ad altre formazioni che chiedono l'Italexit, come si legge in un cartello affisso sul muro sotto il Pincio. Distanze di sicurezza rispettate tra i manifestanti, pochi senza mascherina. Tante le forze di polizia presenti, che controllano la piazza. Circa 200 persone hanno raggiunto piazza Venezia con l'intenzione di andare a Montecitorio. Sul posto le forze dell'ordine. La manifestazione sia nata da un gruppo «Marcia su Roma» nato sui social. «Il virus è un trucco per inventare la crisi», urlano i manifestanti contenuti dai cordoni della polizia che blindano l'accesso delle strade verso Montecitorio.



