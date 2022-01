Pavia, omicidio "Gigi bici": arrestata la fisioterapista che trovò il cadavere

E' stata arrestata dalla polizia Barbara Pasetti, 44 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) davanti alla cui villa lo scorso 20 dicembre era stato ritrovato il cadavere di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto a Pavia come «Gigi Bici» per avere gestito a lungo un negozio di rivendita e manutenzione di biciclette.

Arrestata la donna che trovò il cadavere di Gigi Bici

La donna è indagata dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Criscuolo e una presunta tentata estorsione nei suoi confronti. Da questa mattina gli agenti della squadra mobile, con l'ausilio della scientifica, hanno perquisito la villa della donna, che ora è stata posta sotto sequestro.

Le indagini

Le indagini sono iniziate nel novembre scorso, dopo la segnalazione della scomparsa di "Gigi bici" e il ritrovamento della sua auto abbandonata in un campo a Calignano, frazione di Cura Carpignano. A fine novembre ai parenti dell'uomo sono stati chiesti 390mila euro in cambio della sua liberazione. Ne sono seguiti poi altri tentativi di estorsione, tutti riconducibili alla Pasetti, a quanto emerge dalle indagini, che proseguiranno per individuare gli autori materiali dell'omicidio.