Gianni Alemanno: «Tregua di Natale per l'Ucraina». La richiesta al Papa in Piazza San Pietro

Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Fermare la guerra, è stato ieri in Piazza San Pietro insieme ai giovani dell’Associazione Magnnitudo Italia per ringraziare il Santo Padre e chiedere una tregua per l'Ucraina in vista del Natale. «Siamo venuti in Piazza San Pietro all’Angelus di Papa Francesco con uno striscione con la scritta “Tregua di Natale in Ucraina”», ha esordito il portavoce.

«Lo abbiamo fatto per ringraziare il Santo Padre che è l’unica voce autorevole che si è levata nel mondo per fermare la guerra in Ucraina. La proposta di una conferenza europea di pace, modello Helsinki, avanzata da Cardinal Parolin è l’unica iniziativa realistica per giungere ad un cessate il fuoco, interrompere l’escalation del conflitto e aprire un tavolo di trattative. Chiediamo con una raccolta di firme oggi in tutta Italia al Governo di lanciare l’idea di una tregua di Natale: c’è ancora una settimana per sperare», ha dichiarato Gianni Alemanno.