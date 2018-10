Gianna Salviato è viva: l'ha trovata un cacciatore in una canaletta

E' stata ritrovata viva Gianna Salviato, la 77enne, di Vetrego, frazione di Mirano in provincia di Venezia, scomparsa mercoledì scorso. La donna si aggirava per i campi attorno a via Malpaga, nel comune di Mira. Era finita in una canaletta, è stato un cacciatore a ritrovarla verso le 16.30 di oggi. Affetta da Alzeheimer si era allontanata da casa a piedi. Le ricerche erano scattate subito ma di lei si erano perse le tracce.

Il cacciatore che transitava in zona è stato raggiunto poco dopo dai Sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno preso parte alle ricerche. Le condizioni della donna appaiono buone, ed è stato avviato il recupero per il trasporto della donna verso i presidi sanitari. La notizia della scomparsa dell'anziana era stata diffusa anche attraverso «Chi l'ha visto» di mercoledì scorso. A supporto delle operazioni di ricerca da parte dei Vigili del fuoco, sono intervenuti anche un nucleo cinofilo dalla Lombardia, l'elicottero Drago 71 e gli specialisti del nucleo sommozzatori di Venezia.

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA