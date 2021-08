Gianfranco D'Angelo, morto a 85 anni. Il ricordo di Antonio Ricci: «Non ci resta che piangere». Ezio Greggio: «Has has fidanken»

Domenica 15 Agosto 2021, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 12:43

Antonio Ricci, creatore di Drive In e Striscia la Notizia, ricorda Gianfranco D'Angelo, morto oggi all'età di 85 anni dopo una breve malattia. «Un artista grandissimo e versatilissimo. Un monologhista in grado però di imitare chiunque e, nelle parodie dei film, di interpretare i personaggi più disparati. Vitalissimo in scena, sornione e compagnone nella vita». Le parole di Antonio Ricci parlando di Gianfranco D'Angelo che fu uno dei primi conduttori del suo Tg satirico, Striscia la notizia.

Morto Gianfranco D'Angelo, l'attore comico aveva 85 anni: dal Bagaglino a Drive In, nel 2019 l'ultimo film

Gianfranco D'Angelo, il ricordo di Antonio Ricci

«A Drive in - ricorda - lo chiamavamo 'il vecchio' perché aveva 40 anni. Per cinque anni a cena insieme e a dormine nello stesso residence. Saggio e con i piedi per terra, in un successo incredibile che poteva travolgere tutto e tutti. Una complicità che è durata nel tempo con i protagonisti di quella fortunata trasmissione. A fine ottobre, mentre ero ammalato di Covid, mi ha scritto: "Antò, ma perché hai preso il Covid adesso che a gennaio esce quello nuovo?". A fine settembre dovevo incontrarlo perché voleva parlarmi di "Tre amici al bar", spettacolo teatrale con Sergio Vastano (altro compare del Drive in) che sperava di portare in tivù. Adesso non ci resta che piangere. E dare un abbraccio affettuoso alle sue figlie».

Il messaggio di Ezio Greggio

«Addio Gianfranco piango. Se ne va non solo una persona a me particolarmente cara ma che è stata importante nella mia vita. Sei stato grande al cinema, in tv e in teatro regalando sempre risate ed allegria. Ti voglio bene Frankie collega, amico e fratello. Has has fidanken». Lo ha scritto su Twitter Ezio Greggio.