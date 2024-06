Eurobond, la prima prova per l'Europa dopo il voto. In arrivo MoltoEconomia

«Stiamo vivendo un'epoca molto complicata per chi ha l'ambizione di disegnare strategie di lungo periodo, le istituzioni europee che emergeranno da queste elezioni dovranno lavorare con gli Stati membri su una linea comune». Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, nell'intervista servizio di copertina di MoltoEconomia, inserto giovedì 6 giugno in edicola in omaggio (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri giornali del Gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Tra scenari, sfide e prospettive, proprio l'Europa verso il voto dell'8 e 9 giugno è la grande protagonista del magazine. Si va dalle mosse della Bce, con la distensione sui tassi, ai prossimi Eurobond come primo banco di prova della volontà dei Paesi di adottare strategie comuni per la trasformazione economica. Si fa il punto sulle sfide della nuova Ue, che sono i temi che questa Ue si porta in eredità. Quattro i focus: Difesa, Governance, Patto di stabilità, Green Deal e rilancio dell'energia nucleare. In aggiunta, lo scenario dal punto di vista degli investimenti.

Segue l'intervista a Leonardo Maria Del Vecchio, con l'operazione condotta da LMDV Capital su Acqua Fiuggi.

Racconta: «Mio padre diceva: “Qualsiasi cosa tu faccia, falla al meglio”. Non è mai stato però un fan dei miei investimenti nei ristoranti. L'Acqua Fiuggi 5.0 deve diventare l'acqua del benessere, un brand di successo del made in Italy che abbraccia tutte le età».

Focus piccoli comuni: ripopolare e creare attrattività con il volano degli investimenti. Pnrr ma non solo. Regione Lazio ha varato un piano da 11 milioni di euro, anche per la natalità. L'Università della Montagna a Edolo, in riempie il borgo con gli studenti. Dal Veneto alle Marche, dalla Campania alla Puglia, le tante storie per ripopolare e rivivere i borghi sotto i 5mila abitanti.

Poi il calcio. I capitali esteri veri arbitri del campionato: sono otto su venti le squadre di serie A guidate da proprietà Usa.

