Venerdì 31 Maggio 2024, 07:45

VIGONOVO - Dopo Giulia Cecchettin tutti avevano sperato che quello sarebbe stato l'ultimo femminicidio. Così non è stato, anzi: il Veneto ha pagato un tributo altissimo, con già due donne uccise nel 2024. L'ultima, Giada Zanola, era «bresciana di nascita ma veneta nel cuore»: così si definiva sui social, dove condivideva le sue passioni: le sagre, dove lavorava anche come volontaria, i raduni di camion e di auto da corsa, il suo cane husky e, soprattutto, l'amore della sua vita, suo figlio.

Giada Zanola spinta dal cavalcavia, l'interrogatorio del compagno Andrea Favero: «Diceva che mi avrebbe tolto il bambino, voleva lasciarmi»

«DOLORE TROPPO GRANDE»

A Vigonovo, dove lavorava in un negozio di profumi, c'è un'atmosfera straniata: è difficile, per una comunità così piccola, riuscire a spiegarsi un tale carico di dolore, a pochi mesi di distanza dal caso di Giulia, che abitava a poche centinaia di metri dal posto in cui Giada lavorava. Le sue colleghe, appena sentono il suo nome, scoppiano in lacrime. Con fatica riescono a dire solo che Giada era «una persona splendida, la conoscevamo bene, lavorava qui da cinque anni, era dolce e bravissima. Non ci saremmo mai aspettate niente del genere. Il dolore è troppo grande, non riusciamo a parlarne».

Vigonovo, a sette mesi dall'uccisione di Giulia Cecchettin, è di nuovo su tutti i giornali e basta parlare con chi conosceva Giada per trovare alcune analogie che stringono il cuore tra il suo caso e quello di Giulia. Anche Giada aveva perso la mamma da poco, lo scorso dicembre, come Giulia; e ora a portare il lutto della morte di una figlia sono due padri che, oltre alla tragedia, condividono anche il nome, Gino.

«Sono cose che mettono i brividi - dice Christian, che ha il bar proprio dietro casa dei Cecchettin e, in questi mesi, ha osservato l'andirivieni di cronisti ma soprattutto la quotidianità stravolta della famiglia Cecchettin -. Non ci potevo credere, quando ho visto il viso di Giada su tutti i telegiornali; lavorava qui vicino, veniva ogni tanto qui, l'ho vista pochi giorni prima che morisse mentre spingeva il passeggino con il figlio. Non riesco a spiegarmi cosa scatti nella mente degli uomini, c'è la totale incapacità di accettare un rifiuto».

IL TRASFERIMENTO

Giada Zanola aveva scelto di vivere in Veneto nel 2011, quando si era trasferita a Santa Maria di Sala, dove era rimasta fino al 2018. Da lì si era spostata a Stra, dove aveva abitato insieme ad Andrea Favero fino al 2022. Poi il trasferimento della coppia con il bimbo a Vigonza. I vicini di Stra li descrivono come una coppia estremamente ritirata, che nonostante quattro anni passati in una via piccola, dove si conoscono tutti, faticavano a legare. Mohammed Safsafi, che vive nell'appartamento sotto a quello occupato dalla coppia, giura di non aver mai sentito niente di più di qualche litigio domestico e che erano «una bella famiglia». Nella sua terra d'origine, Brescia, che aveva lasciato per amore, le amiche la ricordano come «una ragazza generosa, solare e dolcissima - racconta Francesca Barbieri -. Ora sei in cielo con la tua mamma. Voglio ricordarti per la tua dolcezza, la tua grazia, la tua eleganza, la generosità».

«Mia cara Giadina - scrive sui social Sonia Chinello -, fai buon viaggio. Spero solo che la giustizia faccia davvero la sua parte. Tante parole da dire, tanta rabbia, una sola speranza: che la questione non si risolva a tarallucci e vino come spesso succede in Italia. Ci siamo conosciute e abbiamo legato, due pazze della vita. Porterò stretti questi ricordi, riposa in pace».