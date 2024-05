Giada Zanola gettata dal cavalcavia dell'A4 dopo una lite: fermato il compagno Andrea Favero. Il fratello di lei: non mi aveva mai parlato di violenze

Giada Zanola, 34 anni, non si era gettata volontariamente dal cavalcavia dell'autostrada, ma è stata uccisa dal compagno, che l'ha fatta precipitare sulla carreggiata. Il corpo della giovane donna è stato trovato all'alba di ieri sulla A4, straziato dai veicoli in transito, a Vigonza (Padova). La 34enne è stata buttata dal ponte, precipitando da una quindicina di metri. La svolta, in quello che sembrava un suicidio, è giunta nella notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova. L'uomo, 39 anni, che ha fatto alcune ammissioni al pm, è stato fermato per omicidio volontario: ad ucciderla sarebbe stato il compagno, Andrea Favero, di professioni camionista.

La ricostruzione

La coppia, che ha un bambino di 3 anni, era da tempo in crisi.

Sia la vittima che l'indagato sono italiani. Ricostruendo le ore precedenti al fatto, gli agenti di Polstrada e Squadra mobile, assieme alla polizia scientifica, hanno riscontrato degli elementi che facevano ricondurre la tragedia ad una ipotesi di omicidio. Il pm si è quindi recato negli uffici di Polizia, dove ha interrogato il 39enne, e al termine ha disposto il fermo di indiziato di omicidio volontario, provvedimento eseguito dai poliziotti. L'uomo è stato condotto in carcere.

IL FRATELLO

«Qualche litigio, come in tutte le coppie, ma Giada non ci aveva mai detto che lui fosse stato violento o che la situazione fosse grave». Lo ha detto Daniel Zanola, il fratello di Giada. La famiglia della vittima abita a Brescia e il fratello parlando del compagno della sorella ora in arresto dice: «Anche con noi Andrea era sempre tranquillo e gentile. Non sappiamo cosa sia successo, devo andare a parlare con la Polizia per capire».