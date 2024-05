Venerdì 31 Maggio 2024, 00:08

Il castello che Andrea Favero si era costruito per chiamarsi fuori dalla morte della mamma del suo bambino, ha iniziato a crollare mercoledì sera attorno alle 20. Quelle fondamenta fatte da bugie, messaggi - uno mandato anche al cellulare di Giada quando, si scoprirà poi, Giada era già morta - e chiamate fatte ad amici e parenti per puntellare la voce della fuga e del suicidio nella notte della mamma di 33 anni, hanno ceduto di fronte alle certezze messe in fila dagli agenti della polizia Stradale di Padova e di Venezia e dagli investigatori della squadra Mobile della Questura di Padova. I poliziotti hanno scavato nelle due versioni date dal 39enne camionista fino a scontrarsi con le immagini di tre telecamere che gli agenti delle due Stradali e della Mobile gli hanno messo di fronte facendogli capire che era arrivato il momento di levarsi la maschera. Anche se per capire il film degli ultimi minuti, prima che alle 3.30 di mercoledì Giada volasse dal cavalcavia di via Prati, si aspettano l’autopsia e l’interrogatorio del camionista. Perché nel suo racconto, Favero non confessa mai di aver gettato la compagna dal cavalcavia.

«Quella sera nessun litigio»

Andrea Favero entra nel Comando della polizia Stradale di Padova mercoledì mattina: il corpo senza vita di Giada Zanola è stato trovato alcune ore prima in A4 sulla corsia da Venezia a Milano. Si pensa ancora al suicidio e il 39enne con cui lei aveva una relazione è sentito come persona informata sui fatti. Racconta che martedì sera lui e Giada erano andati a dormire come niente fosse e nonostante la loro unione stesse naufragando, quella sera avevano anche avuto un rapporto sessuale e poi si erano addormentati. Quando la mattina lui si era svegliato, lei non c’era. Favero dice ai poliziotti di aver anche mandato un messaggio seccato al cellulare della compagna nel quale la accusava di essersene andata di casa senza salutare né lui né il figlio di 3 anni che la coppia aveva avuto, sms che gli investigatori poi troveranno. Della morte della compagna, spiega di averlo saputo scorrendo la chat di vicinato nella quale si parlava del ritrovamento del corpo della donna in A4 e del suo suicidio. È in questa testimonianza - quando su di lui ancora non ci sono sospetti - che il camionista parla del matrimonio programmato per settembre e poi annullato nonostante tutto fosse già stato organizzato e pagato, dal banchetto alle partecipazioni fino agli abiti per la cerimonia. A far saltare le nozze, il rapporto che la 33enne aveva iniziato qualche mese prima con un altro uomo, una storia della quale Favero confessa di essere a conoscenza ma di aver in qualche modo accettato. Ammette anche che Giada era in procinto di lasciarlo, di lasciare la loro casa di via Prati a Vigonza portando con sé il figlio e di cambiare lavoro. Quando verso mezzogiorno Favero esce dal Comando le indagini però accelerano anche alla luce delle tante telefonate fatte dal 39enne nelle quali rafforzava la versione.

Il crollo e le immagini

Ore 20 di mercoledì 29 maggio. Andrea Favero è di nuovo davanti agli agenti della Stradale, della Mobile e al sostituto procuratore di Padova, Giorgio Falcone, che gli parlano di tre telecamere. Una prima, installata sul cavalcavia, ha inquadrato i fari di un’auto che saliva il cavalcavia di via Prati attorno alle 3.30, la stessa ora in cui è fissata la morte di Giada Zanola. Negli stessi istanti una telecamera puntata sulla A4 ha inquadrato auto e camion in corsa sull'autostrada che rallentavano, come se stessero per evitare l'impatto con qualcosa sull'asfalto. La terza telecamera ha inquadrato la stessa auto che era stata vista salire sul cavalcavia fare ritorno verso l’abitazione della coppia, a un chilometro di distanza dal luogo della caduta. Messo di fronte a queste evidenze Favero dà la sua seconda versione.

«Ho un vuoto»

«Io non ho memoria precisa di come si siano svolti i fatti ieri notte ho come un vuoto. Ricordo che eravamo a casa...poi però abbiamo cominciato a litigare e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia che passa sopra l'autostrada che dista circa un chilometro da casa nostra. Io ho preso l'auto e l'ho seguita raggiungendola dopo pochi metri da casa e facendola salire per portarla a casa - ha spiegato al pm - Continuavamo a litigare, nel senso che lei mi sbraitava addosso come spesso ultimamente faceva dicendo che mi avrebbe tolto il bambino e non me lo avrebbe più fatto vedere», bimbo che «è la mia ragione di vita. A quel punto ricordo che siamo scesi dall'autovettura, ma qui i ricordi si annebbiano perché ricordo solo che mi continuava a ripetere che mi avrebbe tolto il bambino, ma non ricordo se e come ho reagito. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada che funge da parapetto». L’interrogatorio si chiude con l’ultimo dubbio lasciato sul tavolo da Favero: «Sono tornato a casa da solo, di quel momento non ricordo altro, so solo che ho pensato subito a mio figlio e al fatto che lo avevamo lasciato a casa da solo, cosa che non era mai successa, per cui sono tornato immediatamente a casa. In quel momento io avevo solo mio figlio nella testa e non ricordo di avere mai pensato a cosa fosse successo a Giada. Mi sono addormentato quasi subito».