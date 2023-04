Giada Calanchini, ipotesi suicidio: l'ultima notte della ragazza romana alla festa con l'ex fidanzato

Una serata insieme ad alcuni amici al Bosa Beer Fest, la festa della birra, poi Giada Calanchini e l'ex fidanzato si sono spostati in via del Ginnasio, in una palazzina nel centro di Bosa (in Sardegna). Dal terzo piano Giada è precipitata intorno all'1:30 di notte. La giovane è stata subito soccorsa e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Nuoro, dove poi è morta. Secondo quanto appreso si sarebbe trattato di un suicidio. È questa l'evoluzione delle indagini coordinate dal Pm di Oristano, Marco De Crescenzo, e condotte sul posto dai carabinieri della Compagnia di Macomer. Sono le uniche informazioni che trapelano dagli inquirenti, anche se non si conoscono le cause che avrebbero spinto la ragazza, che si trovava a casa dell'ex fidanzato, un 25enne di Bosa, a compiere il gesto estremo. L'ipotesi più accreditata è che i due abbiano litigato o non siano riusciti a ricomporre la loro relazione.

I due hanno trascorso insieme la serata con alcuni amici, come testimoniano le foto pubblicate sui social. Dopo alcune ore, la giovane di origini romane è andata insieme al suo ex fidanzato, un 25enne originario di Bosa, in un’abitazione che è risultata essere di proprietà proprio del ragazzo.

L’ex ragazzo di Giada Calanchini è stato già sentito dai carabinieri, che presto interrogheranno anche altre persone, tutte giovani, con le quali la 22enne e il venticinquenne avevano trascorso la serata.