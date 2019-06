Esce Marijuolo, il nuovo ghiacciolo al gusto di cannabis

«Naturalmente privo di proprietà psicoattive» specificano quelli della Doringel, l'azienda che ha lanciato il nuovo ghiacciolo al gusto di cannabis. Fatto con olio essenziale, infusi ed estratti di semi di canapa sativa, fa il suo debutto nei frigoriferi dei bar "Marijuolo", un nome che è tutto un programma: «Dopo circa 6000 anni dalle prime coltivazioni di canapa in Cina, nasce in Italia Marijuolo: uno stecco buonissimo, anzi… Stupefacente!». Il post su Facebook promuove così il gelato che farà sicuramente discutere. Forse più per il nome che per il gusto. Ma, come dice la pubblicità, "ogni morso è un'esperienza".

Ultimo aggiornamento: 16:59

