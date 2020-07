Ghali aggredito, fan da Benevento a Milano per tirargli addosso i vasi del giardino

Attimi di paura per il rapper Ghali: è stato letteralmente assalito da una ragazza campana che ha preso un treno da Benevento e si è intrufolata a casa sua per incontrarlo e aggredirlo. È stata denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio la ragazza che ha 22 anni e che appunto da un paese in provincia di Benevento ha preso il treno per arrivare a Buccinasco, in provincia di Milano, e intrufolarsi nel giardino della villetta del cantante Ghali.

Fabrizio Corona, nuovi guai: festa a casa durante i domiciliari, blitz dei carabinieri

Marracash con “Persona” guida la hit dei dischi più venduti. Segue Ghali

Quando lui è rincasato, ha cominciato a distruggere quel che le è capitato a tiro, vasi e altri oggetti, a insultare e a cercare di aggredire il rapper. L'episodio è accaduto ieri sera attorno alle 21.30. La 22enne, bloccata dai carabinieri, è stata portata in ospedale, non solo per verificare che non si fosse ferita, ma anche per accertamenti di tipo psichiatrico in quanto non avrebbe quasi mai smesso di gridare, e avrebbe dato segni di essere fuori di sé.

La giovane, che ha pure tentato di buttare addosso al cantante una bottiglietta d'acqua, ha dichiarato di essere una sua fan e di volerlo incontrare. La ragazza è stata rilasciata ed è stata solo denunciata a piede libero.

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA