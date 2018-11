Gessica Notaro, sfregiata con l'acido: il pg chiede 15 anni per Tavares

Edson Tavares, sfregiò l'ex fidanzata con l'acido, e per il magistato va condannato a 15 anni. È la conclusione della requisitoria del sostituto procuratore Gianluca Chiapponi, nel processo di appello nei confronti del capoverdiano, ex fidanzato di Gessica Notaro, la miss riminese con il volto rovinato dall'acido.

LEGGI ANCHE Gessica Notaro, dedica social al medico che l'ha curata: «Sei il mio angelo, ti voglio bene doctor»

LEGGI ANCHE Gessica Notaro: «Non mi farete star zitta, parlerò per le donne che non possono più raccontare»

Il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto infatti la la conferma della pena di primo grado, dieci anni, per il reato più grave, cioè l'aggressione con l'acido, più un 'quantum' per lo stalking, considerandolo in continuazione.



Sono stati riuniti davanti alla Corte di appello di Bologna i due processi a Edson Tavares, ex fidanzato di Gessica Notaro, accusato di aver sfregiato con l'acido la showgirl riminese, il 10 gennaio 2017.



Il 30enne originario di Capo Verde era stato condannato in primo grado a dieci anni, in abbreviato, per l'aggressione che ha bruciato il volto a Gessica e a otto per stalking nei confronti sempre della donna.

Imputato e vittima sono entrambi presenti in udienza, a porte chiuse su richiesta di Tavares. Gessica, 29 anni, giacca bianca e pantaloni, porta occhiali con lenti fotocromatiche e non porta la benda sull'occhio sinistro, gravemente lesionato dall'acido. La giovane, accompagnata dal suo avvocato e da un'altra ragazza, è apparsa provata, dopo aver rivisto l'ex fidanzato in aula. Non si sa ancora se il processo si concluderà in giornata o se ci sarà un rinvio.



Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA