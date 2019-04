Edoardo Scotti, figlio di Gerry, in ospedale dopo un incidente in moto: femore fratturato

Edoardo Scotti, figlio 26enne del popolare conduttore televisivo Gerry Scotti, ha avuto un incidente a Milano lo scorso 15 aprile ed è stato operato: Edoardo, trasportato d’urgenza in ospedale all’Humanitas di Rozzano, avrebbe avuto una frattura scomposta del femore. Suo padre Gerry lo ha subito raggiunto in ospedale: le condizioni di Edoardo non sono preoccupanti, nonostante la paura. La Tac ha escluso danni interni e cerebrali per il 26enne.

Edoardo Scotti, dopo il brutto incidente in moto, arrivano i risultati dell'alcool test per il figlio del conduttore https://t.co/3QXzxxHdq5 — Tommy (@TOMAPU) 19 aprile 2019

