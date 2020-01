Genova, si stacca un pezzo di intonaco in una galleria dell'autostrada A10

Una nuova emergenza sulla Genova-Ventimiglia. Un pezzo di una ondulina si è staccata dalla volta della galleria Maxetti, sull'autostrada A10, nei pressi di Arenzano. A segnalare l'accaduto è stato un automobilista che ha chiamato i vigili del fuoco. Nessun mezzo è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade che hanno rimosso l'ostacolo. Non ci sono state ripercussioni sul traffico. Lo scorso 30 dicembre, sulla A26 Genova-Alessandria, si erano staccate due tonnellate di materiale dalla volta della galleria Bertè senza causare danni ai mezzi in transito. Ieri una parte di intonaco si era staccato, senza causare problemi, nella galleria Turchino, sempre in A26.

